بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في المملكة لحاضنة برنامج بادر لحاضنات التقنية بمنطقة القصيم .جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس, ملتقى "بيبان القصيم", الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ويستمر حتى يوم غد السبت .وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", إلى أهمية تنظيم عمل الحاضنات في المملكة، مما يسهل مزاولتهم للأعمال، لأجل تقديم خدمات ذات جودة أعلى التي بدورها تزيد من كفاءة المشروعات الناشئة في المملكة، ودخول العديد من المشروعات الجديدة في السوق المحلي.وأكد المهندس الرشيد، أن إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في ملتقى بيبان القصيم، تأتي بعد صدور لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .ولفت إلى أن اللائحة تهدف إلى جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، إضافة إلى تحفيز المنصات الحالية للتوسع وتقديم خدمات بشكل أكبر، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشروعات الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة .وبين المهندس الرشيد, أن اللائحة تتضمن عدة بنود منها: آلية طلب ترخيص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والمساحات المشتركة وشروط الموافقة على الطلب، والخدمات الأساسية التي يجب تقديمها للمستفيدين، وآلية التفتيش والمراقبة على الحاضنات.من جهته أكد المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف, أن هذه الرخصة تؤكد دور برنامج بادر كأحد أهم البيئات الوطنية والإبداعية في مجال دعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية والناشئة.// انتهى //16:09ت م