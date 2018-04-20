تبوك 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واسأقامت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أمس، محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية لـ 120 من منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق في مدينه تبوك ومحافظات تيماء والبدع والوجه .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد نبيل العنزي, أن المحاضرات شملت تدريب منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق على كيفية التعامل مع حالات الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات من نزيف وكسور وإصابات عامود فقري, كذلك شرح عملية الإنعاش القلبي الرئوي .وأفاد أن هذه المحاضرات تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها الهيئة في ظل توجهاتها لنشر الثقافة الإسعافية الأولية لأفراد المجتمع ومنسوبي الجهات الحكومية ضمن الشراكة المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر والجهات الحكومية.// انتهى //16:12ت م