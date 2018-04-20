أبها 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسرصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية الأسبوع المنصرم، 78 مخالفة صحية, استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها .وأوضح مدير الرقابة الصحية بأمانة عسير أحمد آل يعلى, أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إنذار 166 منشأة مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 78 مخالفة، وتسجيل 150 ملاحظة، مشيراً إلى أنه تم رصد المخالفات بعد أكثر من 344 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات بقيمة قدرت 110 آلاف ريال .وبيّن أن المخالفات اشتملت وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء النظافة العامة للموقع والمعدات المستخدمة، إلى جانب عدم ارتداء الزي الرسمي، ومخالفة شروط التعبئة والتخزين، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.// انتهى //16:25ت م