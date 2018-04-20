الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساحتفت جمعية الثقافة والفنون في الرياض مساء أمس، باليوم العالمي للتراث الذي يوافق سنوياً 18 إبريل، وذلك بتقديم العديد من الفقرات والألوان الشعبية والتراثية.وقدم أعضاء لجنة الفنون الشعبية في الجمعية, العرضة السعودية والسامري، كما شاركت لجنة الفنون التشكيلية بمعرض لوحات، تتحدث عن تراث السعودية، فيما قدمت لجنة الفنون المسرحية شخصيات تراثية عدة، ومسرحاً تفاعلياً عن الكتاتيب، وسوقاً تراثية تضمن الأكلات التراثية شاركت بها عدد من الأسر المنتجة، بجانب المهن اليدوية والحرفية، مثل التزيين والبناء والحدادة .كما تضمن عرضاً للأزياء التراثية من مختلف مناطق المملكة قدمها عددا من الأطفال، وبعض العروض الغنائية التي حضت باهتمام كبير من الحضور، بجانب عزف عدد من المقطوعات على آلة الربابة.يذكر أن اليوم العالمي للتراث, أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة الذي عقد في باريس عام 1972 لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات العاملة على حمايته، ورفع الوعي لدى المجتمع بقيمة التراث وأهمية المحافظة عليه.// انتهى //16:30ت م