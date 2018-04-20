الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأقام مركز الرعاية الصحية الاولية بحي الملك فهد في الرياض مساء أمس, برنامجا توعويا بعنوان "خلي بالك من نفسك", وذلك في مركز صحاري, اشتمل عدة أركان لقياس كتلة الجسم، وفحص السكر والضغط، وركن لفحص العيون، وركن لفحص الاسنان, إلى جانب وضع الفلورايد للأطفال, بمشارك كلية طب الأسنان جامعة الملك سعود، بالإضافة للرسم .وأوضح مدير المركز الصحي بحي الملك فهد عبدالمجيد العتيبي, أن المركز يسعي دائما لتوعية أفراد المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية سواء في دخل المركز أو خارجه, مفيدا أن المركز يقيم الفعاليات المتنوعة في المركز التجارية وفي المدارس للتوعية الصحية وفتح المجال في الأسواق للزوار، من أجل الاطمئنان على صحتهم التي منها قياس العلامات الحيوية كالضغط والسكر وفحص شبكية العين، والأسنان وتوعيتهم بكل ما يستجد من أمراض كداء الجرب, بالإضافة إلي الأمراض الموسمية كأمراض حساسية الربو، والأسنان وإعطائهم النصائح والإرشادات وتوزيع البروشورات التوعوية.من جانبها, أشارت مشرفة القسم النسائي بالمركز ريم هلال العيسي, إلى أن البرنامج حظي بإقبال كبير من الزوار حيث بلغ عدد الذي تم فحص السكري لديهم أكثر من 65 تم خلاله اكتشاف حالة جديدة مصابة بالسكري وتم تقديم لهم الإرشادات، كما تم من خلال البرامج توعية المصابين بمضاعفات السكري وتقديم الدعم الصحي لهم من خلال المركز ومتابعتهم .// انتهى //16:44ت م