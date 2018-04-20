تبوك 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسزار المدير العام للتعليم بمنطقك تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس، مقر مركز " البيان " للتوحد بتعليم تبوك .واطلع العمري على مرافق المركز وما يقوم به من تهيئة للبيئة التعليمية المناسبة لأطفال التوحد وتجهيز الفصول بالوسائل المناسبة, مقدماً شكره لجهود طاقم العمل بالمركز, مؤكداً دور المركز في تقديم خدماته التربوية والنفسية والتدريبية لأطفال التوحد ورفع كفاءتهم تعليميًا ومجتمعيًا، والسعي لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا التوحد والحاجات التدريبية لهم.يذكر أن مركز البيان للتوحد يتضمن أربعة فصول دراسية وغرفة لانتظار الأمهات تحتوي ركن قراءة يضم عدداً من كتب الأطفال وحالات التوحد, بالإضافة إلى أركان ترفيهية للأطفال وتوفير التمارين السلوكية الخاصة بالنطق والتخاطب.// انتهى //16:46ت م