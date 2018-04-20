عام / تعاوني الدوادمي ينظم سلسلة من المحاضرات الدينية
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
الدوادمي 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي خلال الأيام القادمة, سلسلة من المحاضرات الدينية بعنوان " من نعم الله علينا ", يلقيها عددا من الدعاة, وذلك في الجامع الكبير بالمحافظة .
ففي اليوم الخامس من الشهر الجاري يلقي محمد بن عبدالرحمن السعيدان, محاضرة بعنوان " نعمة الإسلام " وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الكبير بالمحافظة, وفي اليوم السادس من الشهر الجاري يلقي محمد بن علي الرشيد محاضرة بعنوان " نعمة الأمن ", وذلك بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالمحافظة, فيما يلقي خالد بن خضران العتيبي في اليوم السابع من الشهر الجاري محاضرة دينية بعنوان " نعمة العافية " وذلك بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالمحافظة, كما يلقي محمد بن علي العيد في اليوم الثامن من الشهر الجاري, محاضرة دينية بعنوان " نعمة التوحيد " وذلك بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالمحافظة.
وتأتي تلك المحاضرات ضمن جهود المكتب الدعوية.
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17:12ت م