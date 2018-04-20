الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسقام وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود أمس, بزيارة تفقدية للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى زيارته لعدد من مكاتب الاحوال المدنية بالمحافظات التابعة للمنطقة.واجتمع الجلعود خلال زيارته, بمدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، حيث اطلع على طرق تقديم الخدمة، والأسلوب المتبع لاستقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم.وأكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية , أهمية مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الأساليب الخدمية المتميزة والسريعة المقدمة للمواطنين، داعيًا بمواصلة العمل الجاد والحرص على إنهاء معاملات المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية في المكاتب والإدارات التابعة لها كافة.وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال الفترة الماضية، لمتابعة عمل القطاع في مناطق ومحافظات المملكة كافة، والوقوف على سير العمل اليومي هناك.// انتهى //17:21ت م