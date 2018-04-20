الأحساء 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنظمت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الاسرة "رعاية" بالأحساء، أمس الأول, برنامجاَ ثقافياً وتطويرياً خاص لأولياء الأمور بعنوان "بك نقتدي"، ضمن برامجها المختلفة لرعاية الاسرة وتنميتها، وذلك بمقر الجمعية.ويهدف البرنامج الذي قدمه يعقوب بن يوسف بو حسن, إلى توجيه أولياء الأمور على كيفية الاقتداء بهم، وتطوير أساليب التعامل مع الأبناء على خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويسهم في تنمية مهارات ولي الأمر حول مشاركته مع الأبناء في أمورهم حياتهم.// انتهى //18:05ت م