تبوك 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واساستقبل مكتب العمل بتبوك أمس، وفداً من طلاب ثانوية رياض الصالحين الأهلية النموذجية بتبوك ضمن مشروع " ريادي " الموجة من وزارة التعليم إلى طلاب الثانوية الهادف إلى إعداد جيل من الطلاب ليكونوا في المستقبل رواد أعمال في وطنهم، وفق خطط استراتيجية تحقق أهداف هذا المشروع، الذي من خلاله تسعى وزارة التعليم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .وتجول الوفد الذي كان في استقبالهم مدير مكتب العمل بتبوك فيصل علي القميقم, على إدارات وأقسام المكتب واطلعوا على ما يقدمه مكتب عمل بتبوك من خدمات ومهام.من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أهمية تلك البرامج الموجهة للشباب والفتيات لتعريفهم وتثقيفهم بالمشروعات والأعمال في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:09ت م