نجران 04 شعبان 1439هـ الموافق 20 أبريل 2018م واسأقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية في أساسيات الإسعافات الأولية، لعدد من منسوبي قيادة دوريات أمن الطرق، وذلك في مركز القيادة بمركز الحصينية.وتهدف الدورة التدريبة التي قدمها المُسعف أحمد بن صالح آل سوار، إلى رفع المهارات المعرفية والتطبيقية لرجال أمن الطرق ولتقديم الإسعافات الأولية أثناء مباشرتهم للحوادث وحالات الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات لحين وصول الفرق الإسعافية والطبية المتخصصة للتعامل مع الحالات المصابة .وتأتي الدورة ضمن المبادرات التي تقدمها الهيئة لنشر الثقافة الإسعافية الأولية، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر والجهات الحكومية.// انتهى //18:10ت م