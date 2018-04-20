العيينة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنظم نادي جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, رحلة كشفية لأعضاء النادي إلى مركز العيينة شمال الرياض ، بمناسبة اختتام برامج النادي التي تتوقف حتى انتهاء اختبارات العام الدراسي .وأوضح مفوض نادي الجمعية خالد العيسى، أن الرحلة جاءت كتكريم لأعضاء النادي على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من أعمال ومبادرات لخدمة المجتمع، ولتحقيق جملة من الأهداف من أهمها تعزيز بعض المهارات الكشفية لديهم، وممارسة اساليب التعايش في الخلاء، والاعتماد على النفس، وتعزيز بعض القيم لدى أعضاء النادي كتنمية الشخصية والتعبير عن الذات واكتساب العادات السليمة والترويح عن النفس وازدياد المعرفة .فيما أفاد قائد الرحلة مقرن المقرن، أن المشاركين في الرحلة مارسوا العديد من الألعاب الترويحية والترفيهية، وقاموا برحلة خلوية سيراً على الأقدام ، وقدموا حفل سمر، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المسابقات الثقافية .// انتهى //18:21ت م