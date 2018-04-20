تبوك 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك الأحد القادم، دورة مجانية لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وذلك في قاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ويقدمها مختصون في جوانب الحياة الزوجية, إلى تأهيل الفتيات والشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج لحياة سعيدة.وتشتمل الدورة عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج, والحقوق الزوجية, والمشكلات الزوجية، والجانب الشرعي للزواج، والجانب الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك الجانب النفسي والصحي وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين, وتهيئة المقبلين على الزواج وتدريبهم على أساليب وطرق الحياة الزوجية.// انتهى //18:32ت م