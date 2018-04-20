الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنظم قسم البرامج والأنشطة بمكتب الإشراف الاجتماعي، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ، ورشة عمل بعنوان "التعامل مع ضغوط العمل" قدمتها الدكتورة رجاء محمد وحضرها 37 موظفة من منسوبات المكتب ودور ومراكز الايواء النسائية .وشملت محاور الورشة تعريف الضغوط ونتائج الضغوط النفسية والاحتراق الوظيفي، بالإضافة إلى عرض أساليب مواجهة الضغوط النفسية ومهارات ادارتها والعوامل الداخلية المحركة لها .كما نظم قسم الأسر البديلة في المكتب، ضمن برنامجه السنوي "تثقيف الأم والطفل" الذي قدمته الأخصائية سهام الخيبري، خمس جلسات أسبوعية استهدفت 103 من الأمهات الحاضنات للأيتام في الأسر البديلة، وناقشت الجلسات عدة مواضيع في مجالي التربية والأسرة مثل "الأساليب التشاورية لحل النزاع والغذاء الصحي المتوازن والصحة والرعاية الصحية وكيفية حماية اطفالنا من الحوادث الشائعة والعلاقات بين المدرسة والأسرة وأثرها في تطور الطفل.وتضمنت الجلسات الإجابة على جميع أسئلة الحاضرات ومناقشتهن في أوضاع اطفالهن من الأيتام، والاستماع إلى ما قد يواجههن من مشكلات سلوكية لبحث وسائل علاجها وتقديم المساعدة لهن قدر الإمكان وبحسب احتياجات الطفل والأم الحاضنة .وتأتي الورش والجلسات الأسبوعية, كجزء من الرعاية الشاملة التي توليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخل الدور الإيوائية ولدى الأسر البديلة، ولرفع كفاءة موظفاته العاملات معهم وتطوير مهاراتهن في شتى المجالات.// انتهى //18:35ت م