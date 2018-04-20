عام / تعاوني تبوك النسائي ينظم دورة تأسيسية للمسلمة الجديدة بعد غد
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
تبوك 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء الأحد القادم, الدورة التأسيسية الثامنة للمسلمة الجديدة لعام 1439هـ, وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك .
وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين تستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.
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19:07ت م