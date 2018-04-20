تبوك 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء الأحد القادم, الدورة التأسيسية الثامنة للمسلمة الجديدة لعام 1439هـ, وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك .وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين تستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //19:07ت م