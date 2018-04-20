إسلام آباد 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث الجاري حالياً في لندن.ووفقاً للتلفزيون الحكومي الباكستاني ، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:26ت م