عام / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي رئيسة الوزراء البريطانية
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
إسلام آباد 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث الجاري حالياً في لندن.
ووفقاً للتلفزيون الحكومي الباكستاني ، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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19:26ت م