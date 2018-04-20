الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان زيارة تفقدية لمنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة الجوف، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورصد الاحتياجات التي يجب توافرها، وكذلك المخالفات وجوانب القصور والعمل على معالجتها مع جهات الاختصاص.وضم فريق الهيئة عدداً من رؤساء اللجان المعنية في مجلس الهيئة ، ( لجنة الشؤون الشرعية والقانونية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة العدالة الجنائية، ولجنة الأسرة والمرأة والطفل) ، وكذلك إدارة الرصد والمتابعة والتحقيق.واشتملت الزيارة عددا من الجهات منها المحاكم والسجون والمرافق الصحية ودور الحماية والملاحظة والإيواء ومستشفى الأمل وجامعة الحدود الشمالية ، لتفقد الخدمات المقدمة ومناقشة سبل تطويرها، ورصد جوانب القصور ، وتوجيه الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها والعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها وفقا للأنظمة.// انتهى //20:17ت م