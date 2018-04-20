الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستنظم اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، دورة الرخصة الآسيوية " B " بمدينة الرياض ، التي تأتي على مرحلتين ، حيث تمتد المرحلة الأولى بدءًا من يوم غدٍ إلى الـ30 من شهر أبريل الجاري، في حين تقام المرحلة الثانية في الفترة من 4 – 13 من شهر مايو المقبل.وتقام الدورة سعيًا من اللجنة الفنية في تكثيف البرامج التدريبية لإتاحة الفرصة بإبراز كفاءات وطنية في مجال كرة القدم ، ضمن أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم.وتشتمل الدورة التي يحاضر فيها المدرب الوطني محمد الخراشي، على عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية والاختبارات في مجالات التدريب بشكل عام، وفي مجالات عامة كالصحة، والتغذية، والقانون الرياضي، وعلم النفس وكرة القدم، والإصابات الرياضية.// انتهى //20:25ت م