بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدليل الجهات والخدمات، تصنيف جديد تحت مسمى "الخدمة المخفضة" المقدمة من القطاع الخاص لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المنشآت وتطوير إمكانياتها، على هامش ملتقى ( بيبان القصيم ) التي تنظمه الهيئة .وأوضحت "منشآت" أن التصنيف الجديد سيتضمن تصنيف فرعي يشمل خدمات محاسبية، واستشارية، وقانونية وغيرها من الخدمات التي ستسهم في بناء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفق معايير وأنظمة متقدمة، مما سينعكس إيجاباً على مساهمتها الفعالة في نمو الناتج المحلي.وأكدت "منشآت" أن التصنيف الجديد سيحقق العديد من الأهداف، التي من أبرزها مساعدة المنشآت على النمو والتوسع والتأكيد على أهمية الاستدامة وسبل المحافظة عليها، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت، كما سيعمل على زيادة الوعي بالمهارات والخدمات المختلفة وكيفية تنفيذها لتمكين المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح، وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الاساسية لدى المنشآت في المجالات المختلفة، بالاضافه الى خفض التكلفة التشغيلية على المنشآت لرفع قوتها التنافسية.ووجهت "منشآت" الدعوة إلى جميع العاملين في مجالات الخدمات المحاسبية والاستشارية والقانونية وغيرها والراغبين في تقديم خدماتهم من خلال هذا البرنامج إلى التسجيل عبر الرابط: https://smea.gov.sa/ar/directory ، في حين دعت الراغبين بالاستفادة من الخدمات المخفضة إلى الدخول على الرابط ذاته.يذكر أن "منشآت" أطلقت مؤخرا، دليل الجهات والخدمات وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال تحت تصنيفات وضعتها الهيئة بناءاً على الخدمات التي تقدمها كل جهة، بهدف وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لمقدمي الخدمات، مما يطور خدماتها ويفتح الفرص للمنشآت الصغيرة لخدمة بعضها البعض .// انتهى //20:41ت م