مكة المكرمة 4 شعبان 1439 هـ الموافق 20 ابريل 2018 م واسنفذت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملة شاملة لإزالة العشوائيات ومسببات التشوه البصري بالمنطقة ضمن الجهود الرقابية الميدانية التي يقوم بها مراقبي البلدية للتأكد من سلامة الخدمات البلدية في المنطقة بشكل عام وإزالة كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البصري والبيئي .وأفاد مدير الإدارة الفنية ببلدية المعابدة المهندس ياسر صالح مكاوي أنه تم إزالة (90) من الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الاسمنتية التي يتم بواسطتها حجز مواقف للسيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والفنادق والمباني السكنية داخل الأحياء، وتؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية ، كما تم معالجة أوضاع ترقيعات الاسفلت وتشققات الشوارع بأكثر من (6) طن اسفلت .كما نفذت البلدية حملة على الأسواق الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة صادرت خلالها كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة ومواد منتهية الصلاحية وتم إغلاق عدد من المحلات وإشعارهم بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .من جانبه بين مدير الخدمات عامر الشريف أن قسم الأسواق نفذ حملة لمتابعة أصحاب المحلات المخالفة وإلزامهم بتطبيق الأنظمة بعدم البروز خارج حدود المحل ومصادرة البضائع وإلزام أصحاب بعض المحلات بتغيير اللوحات التالفة وتمت إزالة عدد 12 لوحة دعائية.وأكد أن الحملة الميدانية مستمرة ، وتأتي ضمن جهود البلدية في حملة إزالة التشوه البصري وكل ما يشكل ضررا على الصحة العامة .// انتهى //20:48ت م