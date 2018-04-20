القاهرة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأحبطت أجهزة الأمن المصرية اليوم محاولة تسلل 21 شخصًا، وذلك حال شروعهم في مغادرة الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.وأفاد الأمن المصري أن المتسللين جميعهم مصريين حاولوا التسلل عبر الدروب الصحراوية بالسلوم إلى الأراضي الليبية إلا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.// انتهى //20:48ت م