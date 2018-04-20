النماص 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأسرة وذوي الشهيد عايض عبدالرحمن الشهري ، الذي استشهد إثر الحادثة التي وقعت قبل يوم أمس بمحافظة المجاردة.وكان في استقبال سموه في مقر العزاء محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري وعدد من المشايخ والمسؤولين.وقدم سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء ، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة .// انتهى //20:50ت م