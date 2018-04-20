لندن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأعلنت رابطة دول الكومونولث عن موافقة رؤساء حكومات المجموعة على تولي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز رئاسة المجموعة خلفاً لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.وعبرت الرابطة في بيان رسمي اليوم عن شكرها للملكة إلزابيث في دعمها لدول الكومونولث وشعوبها خلال فترة توليها المنصب، وبينت أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيكون الرئيس القادم للرابطة.ولم تحدد المجموعة بعد موعد انتقال السلطة بصفة رسمية .// انتهى //20:51ت م