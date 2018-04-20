تنومة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأسرة الشهيد فايز بن عبدالرحمن الشهري الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.وكان في استقبال سموه في منزل الشهيد بجبل منعا محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي وشيخ شمل قبائل آل بالرياع وعدد من أفراد أسرة الشهيد.وقدم سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين و لسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء ،داعين الله يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //20:52ت م