النماص 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للمصاب سلطان عبدالله الشهري من أفراد الشرطة والذي أصيب في حادثة المجاردة ، وذلك بمستشفى النماص العام.وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره لما لمسه من رجل الأمن المصاب من عزيمة وإصرار لحماية دينه ووطنه ومليكه ، سائلًا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.وعبر المصاب الشهري ‏من جهته عن شكره وتقديره لاهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وزيارة سمو أمير منطقة عسير التي كان لها بالغ الأثر في نفسه ، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //20:58ت م