تبوك 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس، التصفية النهائية لمسابقة تطبيقات الأجهزة الذكية الأولى بالتعاون مع جامعة تبوك , وشارك فيها 27 طالبة بـ 27 تطبيقاً حكمها فريق المحكمات من إدارة تعليم تبوك وجامعة تبوك .وتضمن الحفل الختامي المعد بهذه المناسبة , كلمة لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمُري قدم فيها شكره لرئيسة قسم الحاسب الآلي بإدارة أنشطة الطالبات صاحبة المبادرة خلود بنت عياد الحربي ، مؤكداً أهمية مثل هذه المسابقات التقنية في ظل حاجة الطلاب والطالبات وظهور التطبيقات وكثرة استخدامها في ميادين المعرفة المختلفة .وثمنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم تبوك (بنات) نجلاء بنت سليمان الشامان من جهتها في كلمتها تعاون جامعة تبوك في التدريب على المسابقة وتحكيمها ، مقدمة شكرها للمحكمات ولقائدات المدارس المشاركة والمدربات والطالبات المتسابقات.ثم توالت فقرات الحفل الذي تضمن العديد من العروض والأفلام التي تُعرف بالمسابقة وأهدافها وآليتها، وجاءت نتائج المسابقة للمرحلة المتوسطة كالتالي : حصول تطبيق "أجنحة بيضاء" للطالبة همس محمد من المتوسطة السادسة على المركز الأول وكأس البطولة وفي المركز الثاني تطبيق "الروضة الثالثة "بتبوك للطالبة ريتاج محمد من المتوسطة الـــ16 ثم تطبيق "LES " للطالبة سجى الغامدي من المتوسطة الـ16 في المركز الثالث.بينما جاءت نتائج المرحلة الثانوية كالتالي: حصلت الطالبة رنا العطوي من الـ 22 على المركز الأول وكأس البطولة عن تطبيق " لغة الإشارة "في حين جاء في المركز الثاني تطبيق "حقق حلم " للطالبة ميسام العطوي من الثانوية الـ25 وفي المركز الثالث تطبيق " الصغير المتعلم" للطالبة أميرة البلوي من الــ 24 .وفي الختام كرمت المساعدة الجهات المشاركة والداعمة وفرق العمل واللجان المنظمة والمدربات والمدارس المشاركة في المسابقة.// انتهى //21:13ت م