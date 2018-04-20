الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستدشن الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود اجتماع طب العيون السعودي 2018 وذلك يوم غد السبت في مركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.ويعد هذا الاجتماع أكبر لقاء علمي لطب العيون في الخليج حيث بلغ عدد المسجَّلين لهذا اللقاء ما يقارب (1800 مشارك) من المهتمين بمجال العيون من أطباء وطبيبات وأخصائي وأخصائيات البصريات وخبراء مكافحة الإعاقة البصرية، إضافة إلى أكثر (13) متحدثاً من أساتذة طب العيون الدوليين فضلا عن (160) متحدثاً من داخل المملكة.ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي تجسيداً للتعاون والتكامل بين المستشفيات التخصصية والجمعيات العلمية، والقطاعات الأكاديمية. حيث يعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الرائد على مستوى المنطقة في مجال طب وجراحة العيون وقام بدور كبير في تأسيس قاعدة علاجية وبحثية في مجال طب العيون على المستويَيْن الإقليمي والدولي. وحقق انجازات كبيرة، ويعد أكثر المراكز نشرًا لأبحاث طب العيون في العالم العربي، ومركز تدريب وتعليم عالمي.ويركز اللقاء العلمي على المستجدات في تخصصات طب وجراحة العيون ويشتمل على (41) جلسة علمية، (224) ورقة علمية، (10) دورات تدريبية وورش عمل، (34) ملصقًا علميًا، (9) عروض فيديو. ويتوقع عدد الحضور لهذا العام أكثر من (1800) شخص ، وقد اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية للاجتماع (24) ساعة علمية .كما يتزامن مع اللقاء تنظيم المعرض الدولي للمعدّات والأجهزة الخاصة بفحص وجراحة العيون والأدوية والتجهيزات، وتشارك فيه أكثر من (45) شركة طبية.// انتهى //21:15ت م