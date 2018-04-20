بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بالقصيم , على هامش أعمال ملتقى (بيبان) الذي افتتحه سموه مساء أمس ويستمر ثلاثة أيام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطه " منشاّت " المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد العزيز بن عبدالله الحميد , لتنفيذ برامج التدريب الخاصة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندة وتفعيل مشروعات شباب الأعمال والاستفادة من البرامج الداعمة لهم وتسويقها وتقديم الإرشاد لهم.وتشمل المذكرة إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة , والتعاون مع مختلف اللجان بالغرفة التي ترتبط خططها بأهداف الهيئة , بالإضافة إلى التعاون في إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل , والعمل على إنشاء و تفعيل قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمنشآت في القطاعات المختلفة, والتعاون المشترك في برنامج تقييم وتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( 360) فيما يتعلق ببياناتها ولدعمهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم , كما تتضمن المذكرة التي حضر توقيعها معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالله العمر والأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدّا التعاون في مجال التوظيف وتمكين المرأة لتقوية المشاريع الريادية النسوية بالمنطقة.كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلها المحافظ المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، ومجمع سنا للأعمال النسائية بمدينة بريدة ويمثله رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن إبراهيم الكبيّر ، على أن يكون التنسيق بينهما فيما يخص التدريب وتزويد الطرف الثاني بالحقائب التدريبية ، وتبادل الخبرات ، والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة من كلا الطرفين لرائدات الأعمال وكافة الجوانب التوعوية ، والمبادرات التي تخدمهن.// انتهى //21:36ت م