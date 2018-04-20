مكة المكرمة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بروضة الطموح أمس الجهات المشاركة في تسجيل القصص السمعية لبرنامج مدونة القصص السمعية لرياض الأطفال بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد أحمد المدخلي ، وذلك في مقر روضة الطموح بمكة.ويأتي هذا الاحتفاء بمناسبة الانتهاء من تسجيل 30 قصة وإخراجها بالمؤثرات السمعية الجاذبة التي تخدم الوحدات التعليمية، فيما تتناول القصص مفاهيم متنوعة لمنهج التعلم الذاتي برياض الأطفال مثل مفاهيم عن المساكن والصحة والعائلة.يذكر أن مشروع المدونة السمعية الذي نفذته معلمات الروضة بقيادة مديرة الروضة ريم الصيعري بإشراف مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم مكة تهاني زاهد قدسي تصميم مدونة تحتوي على قصص سمعية لجميع مستويات الروضة ، وفي الوقت نفسه مناسبة لأهداف رياض الأطفال وتثري جميع الوحدات التعليمية بهدف تنمية حاسة السمع لدى الطفل من خلال القصص المسموعة وإثراء حصيلة الطفل اللغوية مع تنمية مهارات التخيل عند الأطفال ، والمساعدة في حل مشكلة صعوبات الكلام لدى الأطفال.وفي ختام الحفل كرم مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المشرفات والمنسقات المتابعات للجنة التحكيم المكونة من 5 مشرفات من التوعية الإسلامية واللغة العربية والروضة التاسعة عشر وقائدة الروضة الأولى منيرة عثمان برناوي.// انتهى //21:43ت م