الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسدشنت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود أمس مشروع" شراكة بحثية تعليمية لتعزيز سلامة المرضى" بين المركز السعودي لسلامة المرضى وجامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.ويهدف المشروع إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية.وأوضحت مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاتن الزامل أن دور الجامعة يكمن في تقديم خدمات استشارية وأكاديمية وتدريبة وبحثية لتعزيز مفاهيم سلامة المرضى من خلال دور الجامعة الأكاديمي والبحثي والمجتمعي ، وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية في هذا المجال , مشيرة الى التطلع والعمل على أن تحقيق هذه الشراكة لأهدافها المرجوة تماشياً مع الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة العربية السعودية لصحة المواطن وسلامته.كما صرح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالاله هوساوي أن من أولويات المركز تمكين المرضى وعوائلهم ورفع الوعي والمعرفة بسلامتهم وتحسين الثقافة الصحية بإجراء الدراسات للارتقاء بمستوى المرافق الصحية , مؤكدًا على إمكانية إنبثاق عدة مشاريع من خلال هذا المشروع لدعم أهداف الرؤيا وتحققها .وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في تحقيق الشراكات العلمية والسعى الى تطويرها في خدمة المجتمع لتسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والتطلعات التى يصبو اليها ولاة الامرفي الارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد .// انتهى //21:47ت م