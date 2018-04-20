الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية الوطنية رئيساً لمجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:47ت م