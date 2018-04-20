سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس ميغل كانيل بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية الوطنية رئيساً لمجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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21:47ت م