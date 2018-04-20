الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية الوطنية رئيساً لمجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا .وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والرقي.//انتهى//21:48ت م