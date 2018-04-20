الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسحسم فريق الاتفاق لقب الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي ، قبل نهاية الدوري بجولة واحدة ، وذلك عقب فوزه على فريق الصقور بنتيجة 10-6 ، حيث سيتم تتويجه في الجولة الأخيرة من الدوري السبت القادم عندما يقابل الوصيف فريق القادسية.وفاز فريق العرض على النهضة 9-4 ، وتمكن فريق الشعيب من الفوز على المجد 8-2 ، فيما فاز الجبلين 9-1 ، وتفوق الريان على فريق الخالدي 3-1 ، وأخيراً فاز وصيف الدوري فريق القادسية علو فريق مصدة 7-5.// انتهى //22:02ت م