الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستوّج فريق العلمين بكأس دورة الصعود المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات عقب فوزه على فريق الثقبة في المباراة الختامية التي أقيمت اليوم على صالة نادي الاتفاق بالدمام بنتيجة 5-0.وسلّم مسؤول لعبة كرة الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي كأس الدوري والميداليات الذهبية لفريق العلمين والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني فريق الثقبة .يذكر أن فريقا العلمين والثقبة تأهلا للدوري الممتاز الموسم المقبل .// انتهى //22:04ت م