رياضي / فريق العلمين يتوج بكأس دورة الصعود المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
توّج فريق العلمين بكأس دورة الصعود المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات عقب فوزه على فريق الثقبة في المباراة الختامية التي أقيمت اليوم على صالة نادي الاتفاق بالدمام بنتيجة 5-0.
وسلّم مسؤول لعبة كرة الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي كأس الدوري والميداليات الذهبية لفريق العلمين والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني فريق الثقبة .
يذكر أن فريقا العلمين والثقبة تأهلا للدوري الممتاز الموسم المقبل .
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