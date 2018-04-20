أوتاوا 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسالتقى وفد من الملحقية الثقافية في كندا بمتدربي برنامج خبرات في مقر جامعة تورنتو بفرعيها في تورنتو ومسيساجا و في جامعة يورك وذلك بغرض الوقوف على سير البرنامج التدريبي لمعلمي خبرات.وقدم القائمون على إدارة برنامج التدريب والمعايشة لمتدربي برنامج خبرات في كل من جامعة تورنتو وجامعة يورك لرئيس قسم العلاقات الأكاديمية والقبول رئيس برنامج خبرات في الملحقية الثقافية في كندا الدكتور عبد العزيز الدايل موجزاً عن الترتيبات التي تم إعدادها من قبل الجامعتين لمرحلة التدريب والمعايشة.واستمع الدكتور الدايل خلال لقاءه بالمتدربين لمقترحاتهم حول مرحلة المعايشة ورد على جميع استفساراتهم ، وحثهم على ضرورة الالتزام بالبرنامج والاستفادة القصوى من فترة المعايشة في المدارس الكندية، وتمثيل المملكة والثقافة الإسلامية بأفضل صورة ممكنة.يذكر أن الوفد زار عددًا من المدارس التي يتدرب فيها متدربي خبرات في كل من منطقة تورنتو ومسيساجا وقاموا بجولة تفقدية في أقسام المدارس وفصولها الدراسية والمعامل والقاعات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمكتبة، وأماكن المعايشة للمتدربين ، واستمعوا لشرح موجز عن آلية التدريس وطرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية الاستفادة من الأدوات التعليمية في إدارة العمل والتعامل مع التلاميذ.و أثنى المسؤولون من الجانب الكندي على مستوى متدربي الدفعة الثانية من برنامج خبرات، كما نوه الدكتور عبدالعزيز الدايل على الجهود التي تقدمها جامعتي تورنتو ويورك لمتدربي برنامج خبرات ، وعلى تعاون المسؤولين في المدارس الكندية مع المتدربين والملحقية.// انتهى //22:30ت م