لندن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسعقد قادة الدول الأفريقية الأعضاء في مجموعة الكومونولث اليوم اجتماعًا في لندن بحضور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة جهود حماية الحياة البرية.وأشار وزير الخارجية البريطاني في بيان حول الاجتماع إلى أن العديد من البلدان الأفريقية تعمل بالفعل وتتخذ إجراءات صارمة لحماية والحفاظ على الحياة البرية.وتطرق جونسون إلى جرائم الصيد الجائر في أفريقيا , وقال : إن الطريق الوحيد للقضاء على هذه الجرائم يجب أن ينبع من مبادرات الدول الأفريقية وحدها, مجدداً إلتزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرات.// انتهى //22:30ت م