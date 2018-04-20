صامطة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنفذ قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة مساء أمس عددًا من الجولات التفتيشية الميدانية بالمحافظة , وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها البلدية على المحلات التجارية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن الفرق الميدانية قامت خلال الجولة بإغلاق ستة محلات تجارية مخالفة إضافة لتحرير مخالفات لعدد " 26 " محالاً لم تتقيد بالأنظمة والاشتراطات البلدية الخاصة بصحة البيئة ، وصادرت "260 كيلو جرام من الفواكه والخضار والأسماك وغيرها من المواد الغذائية مجهولة المصدر , ومنتهية الصلاحية.وبين أن البلدية ستواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية ، لتحسين ورفع مستوى خدماتها في مجال الرقابة على الأغذية , والحفاظ على الصحة العامة للفرد والمجتمع.// انتهى //22:50ت م