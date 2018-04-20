جدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسيدشن المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بالقطاع الغربي بوزارة الحرس الوطني الدكتورمحمد احمد الزهراني ،غداً ، المؤتمر العالمي لأورام الغدد اللمفاوية تحت عنوان "المستجدات والأبحاث في أورام الغدد اللمفاوية في المجال البيلوجي التشخيصي العلاجي" الذي ينظمه مركز نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ، بمشاركة 1000مشارك من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال جدة .ويناقش المؤتمر حول عدة محاور أساسية منها : الدراسات الحديثة لأورام الغدد الليمفاوية ، والعلاج المناعي ، والمستجدات في علاج وتشخيص أورام الغدد الليمفاوية من نوع هودجكين وغير ودجكين ، واخر ماتوصلت اليه الأبحاث في الأدوية التجريبية في أورام الغدد الليمفاوية ،واللأبحاث في المراحل المتقدمة لأورام هودجكين للغد اللمفاوية ،والعلاج المناعي وأونواعه.ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين العالمين في مجال أورام الغدد اللمفاوية البروفيسور أندرياس مايكل جامعة كولونيا - نائب مدير قسم طب الأورام ، أمراض الدم– رئيس مجموعة دراسة هودجكين الألمانية (GHSG) ،والبروفيسوركارترون جيالومي في أمراض الدم والأورام الطبية ورئيس قسم امراض الدم السريرية - جامعة مونبيلييه بفرنسا ، والبروفيسور أوين كونر مدير مركز الأورام اللمفاوية والعلاج التجريبي بجامعة كلومبيا الولايات المتحدة الأمريكية ، والبروفيسورديفيد روسي رئيس المختبر أمراض الدم وأورام الغدد اللمفاوية ، معهد أبحاث الأورام في بيلينزونا ، سويسرا ،والبروفيسور اناستاسويس استاثيس نائب رئيس مجموعة مكافحة السرطان من SAKK- وحدة الأدوية الجديدة ووحدة سرطان الغدد الليمفاوية - أسبيدال سان جيوفاني معهد الأورام في جنوب سويسرا ، والبروفيسور أمبيرتو فيتولوا مدير قسم علم الأورام وامراض الدم مدير قسم أمراض الدم ، رئيس برنامج البحوث السريرية لأورامالغدد اللمفاوية السرطانية - تورينو – ايطاليا ،والبروفيسور بيار لويزي زنزاني رئيس وحدة سرطان الغدد الليمفاوية معهد اورام الدم والأورام الطبية جامعة بولونيا ايطاليا .يذكرأن المؤتمر العالمي لأورام الغدد الليمفاوية يصاحبه معرض طبي توعوي على أحدث المستجدات في هذا المجال والهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 26 ساعة علمية لهذا المؤتمر.// انتهى //22:51ت م