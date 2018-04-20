واشنطن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018م واسحصلت أكاديمية الملك عبد الله في واشنطن على شهادة الاعتراف الأكاديمي من مؤسسة التعليم المتقدم الأمريكية (أدفانس إد) .وأوضحت أكاديمية الملك عبد الله في واشنطن أن هذه الشهادة ستمكن خريجي الأكاديمية من مواصلة مسيرتهم التعليمية في الجامعات الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وتعد (أدفانس إد) مؤسسة مستقلة لديها خبرة أكثر من مئة عام من العمل في الاعتماد المدرسي والكليات العلمية في الولايات المتحدة وخارجها.وكانت لجنة الاعتراف بمؤسسة (أدفانس إد) زارت أكاديمية الملك عبد الله في واشنطن في يناير الماضي، اطلعت خلالها على سير العملية التعليمية والتربوية في الأكاديمية والمناهج الدراسية والاختبارات القياسية والبرامج التعليمية التي تتبناها الأكاديمية والمؤهلات الأكاديمية والتربوية لأعضاء هيئة التدريس والإدارة.ونوهت الأكاديمية بهذه المناسبة بالدعم المستمر الذي تحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //22:54ت م