جيزان 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم، حفل " ملتقى بيهانس جازان لعرض الأعمال الإبداعية في نسخته الثالثة ، الذي ينظمه عدد من أبناء وبنات المنطقة، بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجازان ، وذلك بفندق راديسون بلو في جازان.وتجول سموه في المعرض الفني الذي يشارك فيه 60 فناناً وفنانة من الشباب والشابات المبدعون والمهتمون في المجالات الفنية بجميع أنواعها التي تنفذ ضمن الفعاليات العالمية، مستمعاً سموه إلى شرح من المشاركين والمشاركات عن مختلف الأعمال من الرسم والتصوير والتصاميم الفنية والأعمال الإبداعية والحرفية المتنوعة التي تبرز مواهب أبناء المنطقة وتقدم تميزهم الفني.إثر ذلك شرف سمو أمير منطقة جازان الحفل الخطابي المقام بالمناسبة , والذي تضمن العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة , وتكريم المتعاونين والداعمين وضيوف ملتقي بيهانس جازان.وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عقب الحفل عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته المشاركين بأعمالهم الإبداعية في الملتقى ، مشيداً بالجهود التي يبذلها شباب وشابات المنطقة المبدعين في شتى المجالات التي ينفذونها من أعمال إبداعية قيمة في الكثير من المناسبات تستحق المشاركة في الفعاليات العالمية.ونوه سمو أمير منطقة جازان ما يجده أبناء وبنات وطننا العزيز من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يحقق طموحاتهم وآمالهم , ويعود بالخير والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم , مؤكداً أهمية الدور المناط بمختلف الوسائل الإعلامية في إبراز قدرات الشباب والشابات المبدعين ، متمنيا سموه لجميع المشاركين والمشاركات في الملتقي مزيدا من التوفيق والنجاح.// انتهى //23:09ت م