محايل 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، لشهداء الواجب الجندي حسن بن علي أحمد عسيري ، والجندي أول مفرح بن علي عبد الله عسيري ، والجندي أول عبد الرحمن بن شامي آل جابر ، والجندي أول مفرح بن عبد الله علي عسيري ، والجندي أول أحمد بن عمر أحمد آل موهبه عسيري والعريف إبراهيم بن موسى عامر آل ماشي عسيري ، والجندي يوسف إبراهيم محمد عسيري من منسوبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الحد الجنوبي ، وذلك بمقر محافظة محايل عسير.وعبر سموه ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والشرف ، سائلًا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وعبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة عسير على مواساتهم في شهداء الوطن ، مؤكدين أنهم فخورين بما قدمه أبنائهم في ميدان العز والشرف، ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين ومقدرات الوطن.// انتهى //23:30ت م