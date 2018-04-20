محايل 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ـ حفظهم الله ـ لأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبد الله بن غازي الشهري ، الذي استشهد إثر الحادثة التي وقعت قبل يوم أمس بمحافظة المجاردة.

وكان في استقبال سموه في مقر العزاء محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض وعدد من المشايخ والمسؤولين.

وقدم سمو نائب أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.

وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو نائب أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء ، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة .

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23:34ت م