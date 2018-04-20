الجزائر 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسألقت قوات الجيش الجزائري بمحافظة جيجل القبض على ثلاتة إرهابيين ، وصادرة منهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات من الذخيرة ومعدات عسكرية متنوعة.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قياديًا في إحدى التنظيمات الإرهابية سلم نفسه للسلطات الجزائرية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد ، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة.// انتهى //23:37ت م