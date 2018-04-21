رام الله 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حرب الاحتلال الشاملة والمتواصلة على الوجود الفلسطيني.وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، : إنه بالرغم من الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، والنداءات الدولية لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، والقرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وإدانات إرهاب المستوطنين، تتمادى سلطات الاحتلال في قمعها العنيف وبالرصاص الحي لتلك المسيرات السلمية.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان .واعتبرت أن إطلاق الرصاص الحي والاستمرار في مسلسل الاعدامات والاغتيالات الميدانية للمشاركين العزل في المسيرات السلمية، وإعدام أشجار الزيتون، أشكال مختلفة من إرهاب الدولة المنظم، الذي يتعمق وينتشر في الأرض الفلسطينية المحتلة بدعم وتشجيع وتمويل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.// انتهى //00:44ت م