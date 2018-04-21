الأحساء 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتمت أمس فعاليات المعرض الإرشادي الوقائي " بصمات إرشادية"، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات التعليمية والجمعيات والمعاهد والمؤسسات بالمحافظة ، وذلك بمدارس دور العلوم الأهلية بالمحافظة.وقام المساعد للشؤون التعليمية حمد بن محمد العيسى، بتكريم جميع المشاركين ، وسلم الدروع لقيادات جامعة الملك فيصل والجمعيات والمؤسسات والمعاهد والمدارس المشاركة.مما يذكر أنه زار المعرض 110 مدارس و 160 معلمًا ومشرف إرشاد و 750 طالبًا من جميع المراحل ابتدائي ومتوسط وثانوي .// انتهى //00:48ت م