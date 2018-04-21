ثقافي / اختتام فعاليات المعرض الإرشادي الوقائي "بصمات إرشادية" بتعليم الأحساء
السبت 1439/8/5 هـ الموافق 2018/04/21 م واس
الأحساء 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
اختتمت أمس فعاليات المعرض الإرشادي الوقائي " بصمات إرشادية"، الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة الأحساء ، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات التعليمية والجمعيات والمعاهد والمؤسسات بالمحافظة ، وذلك بمدارس دور العلوم الأهلية بالمحافظة.
وقام المساعد للشؤون التعليمية حمد بن محمد العيسى، بتكريم جميع المشاركين ، وسلم الدروع لقيادات جامعة الملك فيصل والجمعيات والمؤسسات والمعاهد والمدارس المشاركة.
مما يذكر أنه زار المعرض 110 مدارس و 160 معلمًا ومشرف إرشاد و 750 طالبًا من جميع المراحل ابتدائي ومتوسط وثانوي .
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