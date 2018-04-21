الدمام 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20أبريل 2018 م واسأصدرت بلدية وسط الدمام تقريرًا عن نشاطاتها وجولاتها التفتيشية على المحال التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 1439هـ، والتي تضمنت الرقابة الصحية وإتلاف المواد الغذائية والإنذارات والجولات والمخالفات المرصودة والاسواق، اضافة الى الباعة الجائلين المخالفين.وأوضح رئيس بلدية ويسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري ان جهود البلدية أسفرت عن زيارة 17.417 منشأة غذائية وتجارية، حررت خلالها 9.149 مخالفة، وأغلقت 2762 منشأة، وأتلفت 67432 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، بالإضافة تكثيفها عمليات رش المبيدات بكامل نطاق وسط الدمام.وأضاف أن عدد البسطات العشوائية التي أزالتها البلدية أثناء حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين بلغت 33.291 بسطة متنوعة لباعة الفواكه والخضروات والإكسسوارات وغيرها، مشيرا الى أنه تم تحصيل غرامات على المخالفين، وذلك حسب لائحة الجزاءات والغرامات التي تقضي بعدم التهاون معم.وأكد المهندس الشمري أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شراءها، داعيا إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية للإبلاغ عن أي تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، أو عن طريق مركز (940).// انتهى//00:48ت م