دومة الجندل 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اختتم مساء اليوم مهرجان تمور الجوف في نسخته الخامسة تحت شعار "حلوة وطن " بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، والذي تنظمه بلدية المحافظة بمدينة التمور .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك عرض فيلم يحكي قصة " حلوة وطن " ، ثم كرم محافظ دومة الجندل الجهات المشاركة في المهرجان من الإدارات الحكومية واللجان التنفيذية والداعمين .عقب ذلك تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لأفضل تمر حلوة الجوف مكنوز حصد المركز الأول المزارع خلف بن حامد السرحاني والبالغ قيمتها 150 ألف ريال، وحصد جائزة المركز الثاني المزارع خالد بن محمود البديوي وقيمتها 100 ألف ريال، وجاء بالمركز الثالث المزارع شهاب بن خليف الخليف وقيمتها 50 ألف ريال.كما فاز بالمركز الأول من أصناف التمور الأخرى غير تمر حلوة الجوف ورثة أحمد بن قاضب الهديب وقيمتها 25 الف ريال ، وفي المركز الثاني فاز المزارع عبدالرحمن بن سليمان الريس بمبلغ 15 الف ريال ، فيما حقق المزارع زايد بن رخا العمير المركز الثالث بمبلغ 10 الآف ريال.// انتهى //00:56ت م