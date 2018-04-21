الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس

أقيمت اليوم منافسات الجولة 21 للدوري السعودي الممتاز للناشئين لكرة القدم ، حيث كسب فريق هجر نظيره الرائد بهدف دون مقابل، والهلال فاز على الوحدة بهدف دون مقابل ، وتغلب فريق الأهلي نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

والقادسية خسر من فريق القادسية بهدف دون مقابل، والشباب تغلب على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين ، والاتحاد فاز على فريق الروضة بنتيجة كبيرة قوامها ثمانية أهداف دون مقابل.

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