الأحساء 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسقامت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي أمس، بزيارة لمجمع مدارس نورة الجبر التعليمي للبنات بمحافظة الأحساء .وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بقاعة عبداللطيف بن حمد الجبر بالمجمع، بحضور مساعدة مدير تعليم الأحساء للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي والقيادات التربوية والتعليمية، حيث ألقيت آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ألقت مساعدة المدير للشؤون التعليمية كلمة رحبت فيها بسمو الأميرة عبير.وأوضحت أن مجمع نورة الجبر يشتمل على عدد من المراحل التعليمية ومجهز بأحدث التقنيات، منوهة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء للتعليم، مثمنة لصاحبة السمو الأميرة عبير تشريفها وحضورها وزيارتها للمجمع.تلا ذلك عرض مرئي عن مجمع مدارس نورة الجبر التعليمي، ثم كلمة مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر الخيرية ألقتها نيابة عنهم بسمة بنت عبداللطيف الجبر ، وقدم أوبريت " مسبار الحب" لطالبات المجمع بجميع مراحله.وفي ختام الحفل قامت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بجولة لمرافق المدارس، فيما تسلمت سموها لوحة تذكارية من الإدارة العامة لتعليم الأحساء، وتم تكريم المعلمات والطالبات من منسوبات مدارس نورة الجبر والفائزات بجوائز وطنية ودولية، كما قدمت أسرة آل جبر الدروع التذكارية لسمو الاميرة عبير ولقيادات التعليم بالأحساء.// انتهى //01:09ت م