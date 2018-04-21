الخبر 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأقام المركز الوطني للقياس مساء أمس، حفل جائزة قياس للتميز في نسختها السادسة بمحافظة الخبر، بحضور معالي رئيس هيئة التقويم الدكتور خالد السبتي، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري المدير التنفيذي لمركز قياس، ومدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، وعدد من التربويين والأكاديميين.وتم خلال الحفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة التميز من تعليم المنطقة الشرقية، والمدارس الفائزة بجائزة التميز، حيث تألقت ‫٣ مدارس للبنين من ضمن ٥ على مستوى المملكة، وحصدت مدارس البنات ٣ مراكز من ضمن ٥ على مستوى المملكة‬.وأعرب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان عن سعادته بهذا التميز الذي حققه طلاب المنطقة ومدارسها، متمنيًا من الجميع بذل المزيد من الجهود لتحقيق تميز أكثر لاسيما ونحن بصدد تحول وطني ورؤية طموحة ترتكز بالدرجة الأولى على العنصر البشري المتميز .ورفع الدكتور الشلعان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على بلوغ طلاب وطالبات المنطقة هذا المستوى من التميز والإنجاز وتحقيقهم صدارة المراكز بتفوق وجدارة، لافتًا النظر إلى أن هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المنطقة جاء متتابعًا لجملة الانجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى التحصيل .// انتهى //01:22ت م